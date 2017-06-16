القانوني عباس: اتفاقية بكين غير ملزمة للسعودية

أكد المحامي التونسي، علي عباس، أن اتفاقية بكين غير ملزمة للسعودية، مشيرا إلى أنه من حق السعوديين مشاهدة البث على أي من قنواتها.

وقال عباس في حديثه لنشرة أخبار الرياضة على "العربية": "اتفاقية بكين غير ملزمة إلا على الأطراف التي وقعت عليها، والسعودية لم توقع على هذا الاتفاقية، وبالتالي فإنها غير ملزمة بحماية البث وحماية الحقوق، ويمكن لأي شخص أن يشاهد البث على أي قناة أرضية، ولنا في فرنسا مثال".

وتابع القانوني عباس بقوله: "هنالك حلان قانونيان اثنان، أحدهما تقني، وآخر قانوني، والأخير صعب نسبيا لكنه ممكن، بحكم المقاطعة الكاملة والتي تشمل مقاطعة البث والتلفزيون".