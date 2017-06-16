مفاوضات الشباب ومعاذ تفشل.. واللاعب يطلب "المخالصة"

يستعد حسن معاذ لاعب الشباب إلى طلب ورقة مخالصة مالية من ناديه والتنازل عن جزء من مستحقاته، عقب تعذر الوصول إلى اتفاق بين إدارة عبدالله القريني ولاعبها الدولي الذي ينتهي عقده بعد ٣ أشهر.

وكشفت مصادر "العربية.نت" أن معاذ لم يعد يرغب بالاستمرار في الشباب، بعدما فشل بالوصول إلى اتفاق مع النادي للاستمرار في صفوفه، عقب سلسلة مفاوضات امتدت لأكثر من ٣ أشهر.

واتفق الطرفان أكثر من مرة على تمديد التعاقد الذي سينتهي مطل أكتوبر المقبل، وكان أولها أواخر الموسم الماضي، عندما طلب معاذ (٣١ عاماً) ٦ ملايين ريال سعودي مقدم عقد، بكن إدارة الشباب طلبت تخفيض المبلغ، وتنازل اللاعب عن مليوني ريال، لكن إدارة القريني تعذرت بعدها بعدم وجود سيولة مالية.

وكان من المفترض أن يوقع اللاعب وناديه على تجديد العقد الأسبوع الماضي عقب عودته من أستراليا بتد فراغه من مشاركة المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم ٢٠١٨، إلا أن الشبابيون طلبوا تأجيل التوقيع حتى بعد عيد الفطر وهو ما دفع اللاعب إلى اتخاذ قراره بالحصول على المخالصة المالية والبحث عن تجربة جديدة على غرار ما فعله زميله وليد عبدالله الذي تنازل عن مستحقاته مطلع العام الجاري ورحل إلى النصر.

وجددت إدارة الشباب عقد أحمد عطيف قائد الفريق لمدة موسم، بينما لا زال وضع معاذ وزميله عبدالله الأسطاء معلقاً بعد دخولهما الفترة الحرة.