7 سبتمبر.. موعد انطلاق كأس ولي العهد السعودي

أعلن اتحاد القدم السعودي، يوم الجمعة، مواعيد مواجهات دور الـ16 بكأس ولي العهد، لموسم 2017 - 2018، المقرر انطلاقه 7 سبتمبر المقبل.

ويشارك في المسابقة 12 فريقا من دوري المحترفين، على أن يبدأ الاتحاد "حامل اللقب" والنصر "الوصيف" البطولة من دور الثمانية.

ويفتتح أحد والفتح مباريات هذا الدور يوم 7 سبتمبر، ويلتقي الرائد مع الفيصلي في اليوم التالي ثم يلعب الفيحاء مع التعاون والشباب مع الباطن يوم 9 سبتمبر المقبل.

وتختتم مباريات هذا الدور يوم 30 أكتوبر المقبل، عندما يلعب القادسية مع الهلال والاتفاق مع الأهلي.