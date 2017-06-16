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7 سبتمبر.. موعد انطلاق كأس ولي العهد السعودي

المصدر: العربية.نت
اتحاد جدة توج بلقب النسخة الأخيرة من المسابقة
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أعلن اتحاد القدم السعودي، يوم الجمعة، مواعيد مواجهات دور الـ16 بكأس ولي العهد، لموسم 2017 - 2018، المقرر انطلاقه 7 سبتمبر المقبل.

ويشارك في المسابقة 12 فريقا من دوري المحترفين، على أن يبدأ الاتحاد "حامل اللقب" والنصر "الوصيف" البطولة من دور الثمانية.

ويفتتح أحد والفتح مباريات هذا الدور يوم 7 سبتمبر، ويلتقي الرائد مع الفيصلي في اليوم التالي ثم يلعب الفيحاء مع التعاون والشباب مع الباطن يوم 9 سبتمبر المقبل.

وتختتم مباريات هذا الدور يوم 30 أكتوبر المقبل، عندما يلعب القادسية مع الهلال والاتفاق مع الأهلي.

كلمات دالّة

#الاتحاد السعودي, #هيئة الرياضة, #اتحاد جدة

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