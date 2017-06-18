الاتفاق يعسكر في تركيا.. ويخوض 5 مباريات ودية

أعلن الاتفاقيون خوضهم معسكراً إعدادياً للموسم المقبل في تركيا لمدة 20 يوماً، يتخلله 5 مباريات ودية لم تحدد أطرافها بعد.

وقال الموقع الرسمي لنادي الاتفاق أن العودة إلى التدريبات ستكون في رابع أيام عيد الفطر (28 يونيو) وستستمر التدريبات في ملعب النادي لمدة 12 يوماً، على أن يغادر الفريق إلى تركيا يوم 10 يوليو المقبل في معسكر إعدادي يمتد حتى 30 من الشهر ذاته.

وأكدت إدارة الاتفاق أن الفريق سيخوض 5 مباريات ودية في المعسكر التركي، لكن لم يتم تحديد أطرافها بعد ويجري الترتيب لها بالتنسيق مع المدرب الصربي ميودراغ يسيتش.