الأخضر الشاب يقيم معسكراً إعدادياً في الطائف

يقيم المنتخب السعودي لدرجة الشباب، معسكرًا إعداديًا من 1 حتى 12 يوليو في الطائف، وذلك ضمن مراحل الإعداد للتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018، والتي سيستضيف خلالها الأخضر مجموعته D مطلع نوفمبر القادم بالدمام.

واستدعى المدرب خالد العطوي 35 لاعبًا للانضمام للمعسكر الأخضر، وهم: عبدالله الحمدان، عبدالرحمن الفهيد، تركي العمار، علي مجرشي، غلاب العنزي، وعبدالعزيز الشهراني (نادي الشباب)، محمد مجرشي، نواف الغامدي، منصور البيشي، سالم السليم، ذعار العتيبي، وحمد العبدان (نادي الهلال)، خليفة الدوسري، سلطان هزازي، حمد آل طهيفان، خالد الغنام، وعبدالمحسن القحطاني (نادي القادسية)، نايف الماس، عبدالكريم بن مزيعل، فراس البريكان، أسامة البواردي، وسعود بن زيدان (نادي النصر)، مهند الشنقيطي (نادي أحد)، حازم الزهراني (نادي الاتحاد)، حامد الغامدي (نادي الاتفاق)، هاني الصبياني (نادي الأهلي)، محمد الشنقيطي (نادي الأنصار)، مطلق الحريجي (نادي الباطن)، أحمد آل محيميد (نادي الترجي)، راشد القرعيط (نادي التعاون)، خالد اللزام (نادي الحزم)، ماهر المطيري (نادي العربي)، عبداللطيف الدولة (نادي العيون)، عبدالعزيز الضويحي (نادي النجمة)، ومحمد العبداللطيف (نادي هجر).