الرائد يمدد عقدي الشمري والمقيطيب

مددت إدارة نادي الرائد، عقدي لاعبي فريقها الأول عبدالرحمن الشمري، وخالد المقيطيب، وذلك بحسب ما أعلنه النادي القصيمي عبر بيان الأثنين.

وكتب الرائد في حسابه على "تويتر" أنه مدد عقد الشمري، لاعب النصر والتعاون السابق، لمدة عامين، بينما ارتبط بعقد مع الحارس المقيطيب لمدة ثلاث سنوات.



وكان الشمري، المنضم للرائد في يناير الماضي من النصر على سبيل الإعارة، أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة في فبراير ولم يشارك منذ ذلك الحين في أي مباراة بالدوري.



وبعد انتهاء فترة الإعارة توصل الشمري مؤخرا لاتفاق بالانفصال عن النصر، قبل أن يختار البقاء مع الرائد في الموسمين المقبلين.



فيما المقيطيب فقد شارك في مباراة واحدة فقط في الدوري بالموسم الماضي وانتهت بالخسارة 3-1 أمام الأهلي في أبريل الماضي.