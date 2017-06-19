طبيب عمر السومة يحدد موعد عودته للملاعب

التحق عمر السومة، مهاجم أهلي جدة، في المرحلة الثالثة من العلاج التأهيلي بدولة الكويت، بمتابعة وإشراف أخصائي إصابات الملاعب الدكتور عبدالمجيد البناي، وذلك عقب عملية المنظار التي أجراها هداف النادي الجداوي في 25 مايو الماضي في غضروف الركبة، حيث بينت التقارير حينها حاجته إلى العلاج والتأهيل لمدة تتراوح بين 6 و 8 أسابيع.

وقال الدكتور البناي في حديثه لـ"العربية": "عمر السومة تعرض إلى تمزق في الغضروف، وتم خياطة الجزء المقطوع، وتبين هنالك خشونة تحت الوتر، فيما سيحتاج اللاعب إلى فترة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع قبل العودة إلى مزاولة التدريبات".