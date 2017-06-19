برونو أوفيني: لم أترك النصر.. وهذه حقيقة مفاوضات زوران

نفى البرازيلي برونو أوفيني مدافع النصر نيته الرحيل عن صفوف الفريق عقب أيام من إثارته الجدل بعدما غيّر معلوماته في صفحته الشخصية من لاعب النصر السعودي إلى لاعب كرة قدم محترف.

وكتب برونو أوفيني عبر "تويتر": الأنباء التي تحدثت عن مغادرتي النصر ليس لها صلة بالواقع، وأبلغت وكيل أعمالي بالنقاش مع إدارة النصر حول وضعي مع الفريق والعقد الجديد، وبعد نهاية تلك المحادثات سأقرر بشأن مستقبلي. وزاد المدافع البرازيلي: مدربي السابق زوران ماميتش لا علاقة له بعقدي الجديد.

وانضم أوفيني إلى النصر الصيف الماضي بعقد لمدة موسم، وأجبرت مستوياته إدارة النصر على التفاوض معه حول الاستمرار في صفوف الفريق، إلا أن الاتفاق بينهما لم يحدث بشكل رسمي بعد.



