صيف ساخن للأندية السعودية استعداداً للموسم المقبل

يبدو صيف بعض الأندية السعودية ساخنا حتى الآن، وبدأوا التخطيط للموسم المقبل منذ وقت مبكر، فالهلال يواصل مفاوضات ضم عمر خربين ويبحث عن مهاجم أجنبي لتعويض ليو بوناتيني، ومدير الكرة فهد المفرج ينهي ترتيبات معسكر النمسا والفريق الأولمبي يبدو الأقرب لتمثيل النادي في البطولة العربية..



ملف المدرب الجديد سيتصدر رأس قائمة اهتمامات رئيس الأهلي المكلف الأمير فهد بن خالد، ومع اختياره ستحسم العديد من الملفات مثل التعاقدات الأجنبية والمحلية والمعسكر الإعدادي، وسط أنباء عن رحيل جميع الأجانب باستثناء عمر السومة، ومفاوضات مع الثنائي حسن كادش من الاتفاق وأحمد الزين من التعاون..



النصر حسم أمر جهازه الفني بالتعاقد مع المدرب البرازيلي غوميز وبدأ تدريباته في الرياض استعدادا للبطولة العربية في يوليو المقبل في انتظار وصول ريكاردو غوميز خلال اليومين المقبلين، ومخالصة مالية مع نايف هزازي، ومفاوضات لتجديد عقد المدافع البرازيلي برونو أوفيني..



وبعد تكليف أنمار الحائلي برئاسة الاتحاد، اجتماعات مع الإدارة السابقة من أجل ملفات الديون السابقة، وذلك بعدما تم تجديد عقد المدرب التشيلي لويس سييرا واللاعب فيلانوفيفا والكويتي فهد الأنصاري لموسم مقبل، في انتظار استكمال المفاوضات مع المصري محمود عبد المنعم كهربا، كما أن النادي مرشح للمشاركة في بطولة تبوك الودية الثانية.



الشباب بقيادة سامي الجابر جديد عقد القائد أحمد عطيف لموسم إضافي وقرر المشاركة في بطولة تبوك بالفريق الأساسي، والمفاوضات مستمرة مع حسن معاذ لتمديد عقده وسط أنباء عن رغبة اللاعب في الرحيل، وعودة محتملة للمهاجم ناصر الشمراني.