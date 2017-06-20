الفيحاء يخطف الأضواء في صيف الكرة السعودية

خطف الفيحاء الأضواء في سوق الانتقالات الصيفية الحالية بعدما ضم عدداً من اللاعبين، استعداداً لخوض أول مواسمه في دوري المحترفين السعودي الموسم المقبل.

وضمت إدارة الفيحاء مجموعة من اللاعبين المحليين هم عبد المجيد الرويلي ومعتز تمبكتي وحاتم بلال وتوفيق بوحيمد ومسلم أل فريج وطلال مجرشي وعبد الله السالم ومحمد البقعاوي وحسن جعفري وعبد الله كنو وضيف الله القرني ووجدد عقدي عبد الرحمن دغريري وعبد الإله الفهد وقدم عروضا لضم ناصر الشمراني ونايف هزازي حسب أحادث صحافية لرئيسه، إضافة إلى التوقيع مع المدرب الروماني كونستانتين جالكا.



واختار الرائد بعد تكليف عبدالعزيز التويجري برئاسته موسماً، الجزائري توفيق روابح مدرباً له بعد تجاربه السابقة في الدوري السعودي، والفريق بدأ تدريباته في بريدة في انتظار الاتفاق على تفاصيل المعسكر الإعدادي، وعقد أربع صفقات محلية هي الحصيلة حتى الآن بضم صقر عطيف وفهد الرشيدي ومحمد الشريمي يحيى المسلم، بالإضافة إلى البرازيلي إيلي سابيا.



واستعار التعاون فيصل الخراع من الاتحاد وضم عبد المجيد السواط وجفين البيشي وتعاقد مع معتز البقعاوي لخمسة مواسم والنادي يقرر العودة للتدريبات في مطلع يوليو المقبل قبل الرحيل إلى تركيا لإقامة معسكر تدريبي بقيادة البرتغالي جوزيه غوميز.



وتعتبر استقالة أحمد الراشد من رئاسة الفتح وتكليف نائبه سعد العفالق برئاسة النادي هما الحدث الأبرز في صيف النادي الأحسائي، إضافة إلى تجديد عقد عبد الله الدوسري وضم علي الزقعان بعقد طويل الأمد، أما الفيصلي فهو أول من أعلن عن أطقم الفريق في الموسم المقبل، وتعاقد مع المدرب الصربي فوك رازوفيتش ومجموعة من اللاعبين المحليين هم حمد آل منصور وجمعان الدوسري ونادر المولد مع تمديد عقد اللاعب أحمد عباس لموسم إضافي.



وفي القادسية لا يزال الصيف في أوله، وأول الغيث تمديد رئاسة معدي الهاجري لموسم جديد، والتعاقد مع المدرب التونسي ناصيف البياوي عاما واحدا، وأول قراراته شراء بطاقة البرازيلي بيسمارك فيريرا وتمديد عقد محمد خبراني أربعة مواسم وضم وليد شنقيطي.



وتعاقد الاتفاق مع المدرب الصربي ميودراغ يسيتش، وأعلن تفاصيل استعداداته للموسم المقبل بدءاً الثامن والعشرين من الشهر الحالي قبل الرحيل إلى تركيا لإقامة معسكر تدريبي يتضمن خمس مباريات ودية لم تتحدد بعد.



الباطن سمّى البرتغالي ماشادو مدرباً له وتعاقد مع المدافع سلطان مسرحي، فيما اكتفى الصاعد حديثاً أحد بتمديد عقد مدربه الوطني عبد الوهاب ناصر وتمديد عقد عبد الحليم العمودي ومحمد محسن وضم محمد عطية.