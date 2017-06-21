الأوكراني ريبروف مدرباً لأهلي جدة

أعلن أهلي جدة تعاقده مع المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب دينامو كييف لخلافة السويسري كريستيان غروس الذي انتهى عقده بعد التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا بنسخته الحالية.

ودرب ريبروف (43 عاماً) نادي دينامو كييف في العام 2014 وحتى انتقاله إلى الأهلي، بطولتي دوري أوكرانيا وبطولتي كأس وكأس السوبر الأوكراني العام الماضي.

وكلاعب، بدأ ريبروف مشواره في شاختار وانتقل إلى دينامو كييف، قبل أن يحط رحاله في توتنهام اللندني ومنه إلى فناربخشه التركي وويست هام الإنجليزي وروبن كازان الروسي.

وسجل ريبروف 15 هدفاً بقميص منتخب أوكرانيا، آخرها في مرمى مبروك زايد عندما فازت أوكرانيا على السعودية 4-0 في كأس العالم 2006.