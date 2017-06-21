الجبال يستمر مدرباً للفتح في الموسم القادم

جددت إدارة الفتح عقد المدرب التونسي فتحي الجبال بشكل رسمي بعد اتفاق الطرفين نهاية الموسم الماضي على استمرار علاقتهما التعاقدية نتيجة تحسن المستويات للفريق ونجاته من الهبوط.

وقالت إدارة الفتح في بيان رسمي: انهت إدارة نادي الفتح اجراءات التجديد مع المدير الفني فتحي الجبال بعد الاتفاق المسبق بين الطرفين بخصوص استمراره مدرباً للفريق للموسم القادم بعد النتائج الايجابية عقبعودة الجبال لتدريب الفريق في منتصف الموسم الماضي.

وعاد الجبال إلى الفتح منتصف الموسم الماضي واستطاع انقاذ الفريق من الهبوط إلى الدرجة الأولى، كما يعرف المدرب التونسي بأنه صانع الإنجاز التاريخي عندما حقق الفتح لقب دوري موسم 2012-2013 وكأس السوبر.