الحائلي يبقي باجندوح في صفوف اتحاد جدة

جددت إدارة اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي عقد متوسط الميدان جمال باجندوح حتى نهاية الموسم الرياضي المقبل، في أول صفقة يعدها مجلس الإدارة المكلف منذ استلامه رئاسة النادي الجداوي نهاية الأسبوع الماضي.

ووقع الحائلي عقد التجديد مع منصور اليامي وكيل أعمال اللاعب وأحمد كعكي نائب رئيس الاتحاد، علماً بأنباجندوح قد مدد عقده لمدة موسم واحد كذلك الصيف الماضي، إبان رئاسة الراحل أحمد مسعود.



واستعان التشيلي خوسيه لويس سييرا بخدمات باجندوح في 21 مباراة دورية، كما ساهم جملب يتحقيق اتحاد جدة للقب كأس ولي العهد على حساب النصر.

