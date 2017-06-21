الفيحاء يواصل صفقاته ويضم المطيري

تعاقدت إدارة نادي الفيحاء، مع اللاعب عبدالله المطيري، لمدة 3 مواسم، وذلك بحسب ما أعلنه النادي الصاعد مؤخراً إلى دوري المحترفين السعودي.

وكتب الفيحاء عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أنهت إدارة الفيحاء إجراءات انتقال لاعب وسط الفيصلي الكابتن عبدالله المطيري بعقد احترافي لمدة 3 سنوات، دعواتنا له بالتوفيق مع البرتقالي".

وسبق للنادي الصاعد للمرة الأولى إلى دوري المحترفين السعودي التعاقد مع عبد المجيد الرويلي، ومعتز تمبكتي، وحاتم بلال وتوفيق بوحيمد ومسلم آل فريج، وطلال مجرشي، وعبد الله السالم، ومحمد البقعاوي، وحسن جعفري، وعبد الله كنو، وضيف الله القرني، ووجدد عقدي عبدالرحمن دغريري، وعبد الإله الفهد.