الاتحاد السعودي يعلن: 6 محترفين أجانب لكل نادِ

أعلن اتحاد القدم السعودي عن زيادة عدد اللاعبين المحترفين الأجانب في صفوف أندية دوري المحترفين إلى 6 لاعبين بدلاً من 4، بينما ستتمكن أندية الدرجة الأولى من التعاقد مع لاعبين بالإضافة إلى لاعب من مواليد السعودية.

وقال عادل عزت رئيس اتحاد القدم السعودي في مؤتمر صحفي مساء الخميس: زيادة عدد اللاعبين الأجانب هي من بنات أفكار الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

وزاد: سيتم إقرار نظام رخص المدربين في دوري المحترفين بنسبة 5% من عقودهم، وكذلك رخص اللاعبين بنسبة 3% من عقودهم كذلك،كما سيتم إلزام الأندية بالصرف حسب إيراداتها، بينما أكد حمد الصنيع رئيس لجنة الاحتراف بأن تخفيض سقف الرواتب الشهرية للاعبين إلى 150 ألف ريال سيساهم في زيادة الاستقرار المالي للأندية، ويستثى مقدم العقد من ذلك.