القادسية يمدد عقد ياسين برناوي 5 مواسم

مددت إدارة القادسية المكلفة برئاسة معدي الهاجري عقد الظهير الأيمن ياسين برناوي لمدة 5 مواسم مقبلة، بعدما أتم اللاعب عامه الثاني مع الفريق الشرقي.

وقالت إدارة القادسية في الخبر الرسمي الذي نشرته عبر حساب النادي على "تويتر": جاء التجديد مع برناوي للحفاظ على نجوم الفريق وعناصره الشابة.

وكان برناوي أساسياً مع القادسية في 23 مباراة خلال الموسم الماضي، لم يسجل أو يصنع فيها، بينما تحصل على 11 بطاقة صفراء.

وانتقل برناوي إلى القادسية موسم 2015-2016 قادماً من النصر الذي اشترى عقده من الفيصلي قبل أن يتنازل عنه إلى فريق مدينة الخبر.