التعاون يوقع مع السيراليوني الدولي كامارا

أنهت إدارة التعاون التوقيع مع الدولي السيراليوني الحاجي كامارا لاعب دي سي يونايتد الأميريكي لينضم إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل وحتى العام 2020.

وقدمت إدارة التعاون برئاسة محمد القاسم شكرها للرئيس الفخري تركي آل الشيخ إلى دعم انتقال اللاعب السيراليوني (23 عاماً) إلى صفوف النادي القصيمي.

وبدأ كامارا مشواره الرياضي في بلاده قبل أن ينتقل إلى السويد في عام 2012 ليمثل دوغاردينس وينتقل منه إلى عدة فرق محلية وصولاً إلى آي إف كي نوركوبينغ، قبل الرحيل إلى ماليزيا والولايات المتحدة إلى جانب دي سي يونايتد الذي أعاره إلى ريتشموند كيكز مطلع العام الجاري.