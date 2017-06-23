عمر خربين هلالياً 4 مواسم مقبلة

أنهى الهلال الجدل الدائر حول مستقبل عمر خربين، وأعلن في ساعة مبكرة من صباح الجمعة توقيعه عقداً احترافياً مع المهاجم السوري لمدة 4 مواسم ابتداء من الموسم المقبل.

ودفع خربين الشرط الجزائي الذي ينص عليه عقده مع الظفرة الإماراتي والبالغ 6.5 مليون دولار أميركي، وعاد ليكمل مسيرته مع الأزرق بعد أن قضى النصف الثاني من الموسم الفائت معاراً، وحقق مع الهلال الثنائية المحلية وبلغ ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وقدم الأمير نواف بن سعد رئيس الهلال شكره للشرفي الأمير ماجد بن عبدالله على تكفله بكافة مبالغ صفقة ضم عمر خربين.