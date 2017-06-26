اتحاد القدم السعودي يلغي ملحق الصعود والهبوط

قرر اتحاد القدم السعودي إلغاء مباراتي ملحق الهبوط والصعود بين صاحب المركز 12 في دوري المحترفين وثالث الدرجة الأولى، والاكتفاء بهبوط فريقين وصعود مثلهما ابتداء من الموسم المقبل.

وأعلن اتحاد القدم عبر حسابه الرسمي على "تويتر": قرر مجلس ادارة الاتحاد السعودي إلغاء مباراة الملحق بين صاحب المركز 12 في دوري جميل وصاحب المركز 3 في دوري الأولى اعتبارًا من موسم 2017-2018.



وكان الاتحاد السعودي السابق قد أعلن صيف 2015 إقامة ملحق الهبوط والصعود، وجمعت الأولى الرائد والباطن وبقي الأول في دوري المحترفين، وفي الموسم الماضي أقيم الملحق بين الباطن ونجران واستطاع الأول الاستمرار في الدوري بعد فوزه 3-2 على ثالث الدرجة الأولى.