الاتفاق يضم الكويتي الهاجري حتى نهاية الموسم

أعلن الاتفاق تعاقده مع المدافع الكويتي الدولي فهد الهاجري لاعب نادي الكويت بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل، في أولى صفقات النادي الشرقي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبدأ الهاجري (26 عاماً) مشواره الكروي بقميص نادي التضامن وانتقل منه إلى السالمية قبل أن يرتدي ألوان نادي الكويت، كما شارك مع منتخب الكويت في 21 مباراة دولية منذ مباراته الأولى عام 2012.

ونشر حساب نادي الاتفاق الرسمي على "تويتر" تسجيلاً مصوراً للاعب الكويتي، الذي أكد بأنه سينضم إلى صفوف الفريق مطلع الشهر المقبل عندما يعسكر في تركيا.