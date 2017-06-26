عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة سعودية

الاتفاق يضم الكويتي الهاجري حتى نهاية الموسم

المصدر: العربية.نت
الهاجري سينضم إلى معسكر الاتفاق في تركيا
رابط مختصر

أعلن الاتفاق تعاقده مع المدافع الكويتي الدولي فهد الهاجري لاعب نادي الكويت بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل، في أولى صفقات النادي الشرقي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبدأ الهاجري (26 عاماً) مشواره الكروي بقميص نادي التضامن وانتقل منه إلى السالمية قبل أن يرتدي ألوان نادي الكويت، كما شارك مع منتخب الكويت في 21 مباراة دولية منذ مباراته الأولى عام 2012.

ونشر حساب نادي الاتفاق الرسمي على "تويتر" تسجيلاً مصوراً للاعب الكويتي، الذي أكد بأنه سينضم إلى صفوف الفريق مطلع الشهر المقبل عندما يعسكر في تركيا.

كلمات دالّة

#الاتفاق, #فهد الهاجري, #نادي الكويت

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر