الهلال يشارك في البطولة العربية بالفريق الأولمبي

حسمت إدارة الهلال قرارها حول المشاركة في البطولة العربية وأعلنت مساء الثلاثاء مشاركة الفريق الأولمبي في البطولة التي تستضيفها مصر نهاية الشهر المقبل.

وقالت إدارة الهلال في خبر صحفي: سيغادر الفريق يوم 9 يوليو إلى الإسماعيلية المصرية لإقامة معسكر إعدادي، يسبق المشاركة في البطولة العربية التي ستقام في مصر بين يومي 21 يوليو وحتى الخامس من أغسطس.

وبلغ الهلال ربع نهائي دوري أبطال آسيا وسيلاقي العين الإماراتي مطلع الموسم.

وتشارك أندية الأهلي والزمالك "مصر" الهلال والنصر "السعودية"، والفيصلي الأردني ونصر حسين داي الجزائري والوحدة الإماراتي، بالإضافة إلى الفتح الرباطي المغربي والعهد اللبناني والمريخ السوداني ونفط الوسط العراقي والترجي التونسي.