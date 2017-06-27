مرتضى منصور يرفض عرض اتحاد جدة لاستعارة كهربا

رفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك العرض المقدم من قبل اتحاد جدة لضم صانع الألعاب محمود عبدالمنعم كهربا، مشيراً إلى أن ناديه حدد 5 ملايين دولار ثمناً لتجديد إعارة اللاعب إلى النادي السعودي.

ونشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك المصري تصريحاً لمرتضى منصور أكد فيه رفض ناديه التخلي عن كهربا مقابل 1.3 مليون دولار لتجديد إعارة اللاعب الذي قضى الموسم الماضي بقميص الاتحاد وحقق معه كأس ولي العهد السعودي.

وبين رئيس الزمالك أن المفاوضات بين إدارته وإدارة أنمار الحائلي المكلفة مستمرة من أجل الوصول إلى حل لاستمرار كهربا في صفوف الاتحاد.