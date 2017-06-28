النصر يخالص عبدالغني.. وفيصل بن تركي: كنتَ مخلصاً

وقعت إدارة نادي النصر، مخالصة مالية مع قائد الفريق حسين عبدالغني، وذلك بحسب ما أعلنه النادي العاصمي عبر بيان يوم الأربعاء.

وكتب أصفر العاصمة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": وقعت إدارة نادي النصر مخالصة مالية نهائية مع الكابتن حسين عبدالغني، مثمنين جهوده التي بذلها مع النادي، ومتمنين له التوفيق".

من جهته، كتب الأمير فيصل بن تركي عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "بعد سنوات من الوفاء والإخلاص والتضحية لناديك النصر، نودعك اليوم ونشكر لك كل ما قدمت، ونتمنى لك التوفيق، شكراً حسين عبدالغني".

وزاد رئيس النصر: "ثماني سنوات، كنت قائداً لفريقك، شكراً على وفائك، وشكراً على إخلاصك للنصر، شكرا حسين عبدالغني".