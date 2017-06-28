رسمياً.. اتحاد جدة يبقي كهربا في صفوفه

أعلنت إدارة اتحاد جدة، تجديد عقد إعارة هدافه خلال الموسم المنقضي المصري محمود عبد المنعم كهربا من ناديه الزمالك يوم الأربعاء.

وقال النادي الجداوي، إنه توصل إلى اتفاق مع الزمالك من أجل الحصول على خدمات كهربا لمدة موسم واحد إضافي.

ولم يذكر الاتحاد، الذي نشر صورة لكهربا في حسابه على تويتر وكتب: "مرحبا بعودتك كهربا"، قيمة العقد لكن تقارير صحفية مصرية ذكرت أنه سيدفع 2.5 مليون دولار.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك أعلن أمس الثلاثاء رفض عرض من الاتحاد مقابل 1.3 مليون دولار لضم كهربا على سبيل الإعارة وطلب الحصول على خمسة ملايين دولار.

وخاض كهربا الموسم الماضي مع الاتحاد على سبيل الإعارة من الزمالك وخطف الأضواء وسجل 16 هدفا في 20 مباراة بالدوري المحلي.



وتقاسم كهربا مهاجم منتخب مصر المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري السعودي خلف عمر السومة وإسماعيل بانغورا مهاجم الرائد.