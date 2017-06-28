شرف الدين: طاردنا الزمالك لأسبوع من أجل كهربا

شكر عبدالله شرف الدين عضو شرف اتحاد جدة، مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري على سعة صدره خلال مفاوضات تجديد إعارة محمود عبدالمنعم "كهربا".



وقال عبدالله شرف الدين، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي الزمالك المصري: أشكر الرئيس مرتضى منصور على سعة صدره على طول المفاوضات التي استمرت لأسبوع كامل والتي اعتبرها مطاردة أكثر من إنها مفاوضات.



وتابع: مرتضى منصور كان يصر على خمسة ملايين دولار مقابل الإعارة إلا أننا وصلناها إلى مليونين و300 ألف دولار، وعقدنا أكثر من جلسة قد تصل إلى عشر جلسات، من أجل حسم كافة الأمور، ورفضنا زيادة المبلغ إلى مليونين ونصف المليون دولار، , رحب رئيس الزمالك بفكرة تقليل 200 ألف دولار.



كان الاتحاد قد استعار كهربا لمدة موسم واحد بعد المستوى اللافت الذي قدمه مع الفريق خلال فترة إعارته في الموسم المنقضي.



وساهم كهربا في حصول الاتحاد على لقب كأس ولي العهد في الموسم المنقضي، بعدما سجل هدف الفريق الوحيد في المباراة النهائية للمسابقة أمام فريق النصر في شهر مارس الماضي، كما سجل 16 هدفا مع الفريق ببطولة الدوري، ليحتل المركز الثالث في قائمة ترتيب الهدافين بنفس الموسم.