عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة سعودية

الأخضر الأولمبي يكثف تدريباته في معسكر الرياض

المصدر: العربية.نت
جانب من تدريبات المنتخب الأولمبي في معسكر الرياض
رابط مختصر

واصل المنتخب السعودي الأولمبي تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام حالياً بالعاصمة الرياض، تحضيرا لتصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما، على فترتين صباحية ومسائية على ملعب معهد إعداد القادة.

والتحق بمعسكر الأخضر اللاعبان سامي النجعي وعبدالمجيد السواط، اللذان قدما اعتذارهما مسبقًا لإدارة المنتخب عن الحضور في اليوم الأول للمعسكر، كما التحق أيضا مروان الحيدري، مهند فلاته، ومتعب المفرج بالمعسكر، في حين استبعد الجهاز الفني اللاعب ناصر العتيبي وذلك عقب الوقوف على جاهزيته الطبية، بعد الإصابة التي تعرض لها قبل انضمامه إلى المعسكر.

كلمات دالّة

#المنتخب السعودي, #الاتحاد السعودي, #الأخضر

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر