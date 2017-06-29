الأخضر الأولمبي يكثف تدريباته في معسكر الرياض

واصل المنتخب السعودي الأولمبي تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام حالياً بالعاصمة الرياض، تحضيرا لتصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما، على فترتين صباحية ومسائية على ملعب معهد إعداد القادة.

والتحق بمعسكر الأخضر اللاعبان سامي النجعي وعبدالمجيد السواط، اللذان قدما اعتذارهما مسبقًا لإدارة المنتخب عن الحضور في اليوم الأول للمعسكر، كما التحق أيضا مروان الحيدري، مهند فلاته، ومتعب المفرج بالمعسكر، في حين استبعد الجهاز الفني اللاعب ناصر العتيبي وذلك عقب الوقوف على جاهزيته الطبية، بعد الإصابة التي تعرض لها قبل انضمامه إلى المعسكر.