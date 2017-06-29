التعاون يعلن تعاقده مع عصام الحضري

تعاقدت إدارة نادي التعاون، مع الحارس المصري عصام الحضري، حارس مرمى نادي وادي دجلة والمنتخب المصري لمدة موسم واحد، وذلك بحسب ما أعلنه النادي القصيمي يوم الأربعاء.

وكتب التعاون عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "واصل الرئيس الفخري للنادي الشيخ تركي آل الشيخ دعمه السخي، حيث تكفل بقيمة عقد اللاعب الدولي المصري عصام الحضري، حارس نادي وادي دجلة".

وتابع: "وأنهت إدارة النادي مساء اليوم إجراءات التوقيع معه لمدة موسم واحد، في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور رئيس النادي محمد القاسم".

وكان اتحاد القدم السعودي، برئاسة عادل عزت، قد أعلن عن السماح للأندية بالتعاقد مع حراس مرمى أجانب، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ إقرار نظام الاحتراف.