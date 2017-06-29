الحضري: أريد إسعاد جماهير التعاون

أبدى عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر، سعادته البالغة بالانتقال إلى صفوف التعاون السعودي بداية من الموسم المقبل، مشيرا إلى أن خطوة اللعب في الدوري السعودي تعد وسيلة هامة لإكمال مسيرته في الملاعب.

ووقع الحضري، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء على عقد انتقاله إلى النادي السعودي لمدة موسم واحد.

وقال الحضري في تصريحاته لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) يوم الخميس: "لدي أهداف منشودة أسعى لتحقيقها مع التعاون، أهمها أن يتقدم الفريق للمنافسة على المراكز الأولى بالدوري السعودي لإسعاد جماهيره".

وشدد الحارس الدولي على أن دعم جماهير التعاون له وترحيبهم بانتقاله لصفوف فريقهم يعد دافعا قويا له قبل أن يبدأ مسيرته مع الفريق السعودي مع بداية الموسم المقبل.

واختتم الحضري تصريحاته موجها الشكر للشيخ تركي آل الشيخ الرئيس الفخري للنادي السعودي، ولمحمد القاسم رئيس النادي، بعد التعاقد معه لحماية عرين الفريق الموسم المقبل، مؤكدا سعيه بقوة لدعم فريقه الجديد ومساعدته على التقدم وتحقيق الإنجازات.