البوروندي أميسي خامس أجانب التعاون

تعاقدت إدارة التعاون، سابع الدوري السعودي، مع متوسط الميدان البوروندي سيدريك أميسي لاعب يوناياو ماديرا البرتغالي بعقد يمتد حتى صيف العام 2020.

وجاء التعاقد مع البوروندي الدولي (27 عاماً) بتوصية من المدرب البرتغالي جوزيه غوميز الذي عاد إلى قيادة الفريق في الثلث الأخير من الموسم الماضي وسيستمر معه حتى الموسم المقبل.

ولعب أميسي في صفوف نادي برينس لويس البوروندي، ورايون سبورت في رواندا، وتشيبوتو الموزمبيقي قبل الانتقال إلى يونايو ماديرا مطلع العام الحالي وسجل له هدفين.

ويعتبر أميسي خامس لاعبي التعاون الأجانب إلى جانب جهاد الحسين وريكاردو ماتشادو والمصري عصام الحضري والسيراليوني الحاج كامارا.