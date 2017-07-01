الصربي يسيتش يبدأ مهامه مع الاتفاق

قاد المدرب الصربي ميودراغ يسيتش يوم الجمعة، التدريب الأول له مع نادي الاتفاق، بعد وصوله صباح اليوم إلى الدمام.

وأكد يسيتش سعادته بعودته مرة أخرى للدوري السعودي، بعد سنوات من رحيله بعد قيادته لفريق نجران، متمنياً أن ينجح في ترك بصمة مميزة في تجربته الجديدة.

وكشف يسيتش بأنه لم ينقطع عن متابعة أخبار الدوري السعودي خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أنه مازال على تواصل مع بعض اللاعبين الذين ارتبط معهم بعلاقة وطيدة خلال عمله في السعودية.

واعترف المدرب الصربي بصعوبة المنافسة في الدوري السعودي، مؤكداً بأنه سيعمل مع الاتفاق خلال الفترة المقبلة على بناء فريق قوي قادر على أن يكون نداً لكل الفرق.