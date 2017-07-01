الملاعب السعودية تستقبل 8 مدربين جدد في الموسم المقبل

تعاقدت ثمانية أندية سعودية مع مدربين جدد استعدادا للموسم المقبل، وأربعة منهم سيظهرون للمرة الأولى في الملاعب السعودية، بينما سبق لمثلهم التواجد في الدوري في فترات سابقة.

أربعة وجوه ستظهر للمرة الأولى في الملاعب السعودية، وهم الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب الأهلي، والبرازيلي ريكاردو غوميز للنصر، الصربي فوك رازفيتش للفيصلي، والبرتغالي يواكيم ماتشادو للباطن.

أربعة أندية استعانت بمدربين لهم تجارب سابقة في الدوري السعودي، حيث تعاقد الرائد مع الجزائري توفيق روابح، والقادسية مع التونسي ناصيف البياوي، والفيحاء مع الروماني كونستانتين جالكا، والصربي ميودراغ يزيتش للاتفاق.

في المقابل، ستة أندية احتفظت بمدربيها للموسم الثاني، وهو ضعف العدد مقارنة بالموسم الماضي الذي شهد استمرار ثلاثة مدربين فقط.

المستمرون هم الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال حامل اللقب، التشيلي لويس سييرا مع الاتحاد، والسعودي سامي الجابر مع الشباب، والبرتغالي جوزيه غوميز مع التعاون والتونسي فتحي الجبال مع الفتح والسعودي عبد الوهاب ناصر مع أحد.

الأغلبية في الموسم المقبل ستكون للمدربين الأوروبيين بمجموع ستة، مقابل خمسة مدربين عرب يشلمون اثنين سعوديين، على عكس الموسم الماضي الذي بدأ بستة عرب وخمسة أوروبيين، فيما يستمر عدد المدربين اللاتينيين نفسه وهو ثلاثة.

ومن المفارقات أن بطل الدوري قرر الحفاظ على مدربه عكس ما فعله الأهلي حامل اللقب في الموسم الماضي عندما استغنى عن كرستيان غروس قبل أن يعيده في منتصف الموسم لإصلاح ما يمكن إصلاحه.