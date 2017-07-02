اتحاد القدم يوقع مع المحمدي لتدريب المنتخب الأولمبي

وقع اتحاد القدم السعودي عقداً تدريبيباً مع المدرب صالح المحمدي لتولي الإشراف على المنتخب الأولمبي الذي يقيم معسكره حالياً في الرياض استعداداً للمشاركة في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً.

وتولى المحمدي منصب مساعد مدرب المنتخب السعودي تحت 11 عاماً، كما عمل مساعداً لسعد الشهري مدرب منتخب الشباب الذي شارك في كأس العالم الماضية، وكذلك عمل مساعداً لمدرب المنتخب الأولمبي في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاماً.

ووقع الاتحاد مع المدرب ماجد الطفيل ليعمل مساعداً للمحمدي، ومدرب اللياقة مشاري الصيرم وأحمد البحيري مدرب الحراس.