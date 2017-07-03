الأندية الإنجليزية تطلق طريقة جديدة في تقديم لاعبيها

كانت الأندية الإنجليزية تستدعي الصحفيين والمصورين إلى ملعبها أو غرفة المؤتمرات الصحفية وتقدم لهم اللاعب الجديد في الفريق، لكن هذه كانت القصة قديماً، والآن بات العصر يخضع لقوانين وسائل التواصل الاجتماعي وهو ما ظهر واضحا في طريقة إعلان صفقات اللاعبين الجدد.

وقبل أن يقدم أستون فيلا لاعبه الجديد جون تيري، استخدم "تويتر" لإنشاء محادثة افتراضية عبر "واتساب" في فيديو يتم فيه إضافة تيري الى قائمة المحادثة.

واستغل ليفربول وسم "أعلنوا صلاح" الذي أطلقه مشجعو الفريق بانتظار اتمام صفقة المصري محمد صلاح التي طالت التفاوض بشانها وارسل على تويتر فيديو يظهر في نهايته اللاعب وهو يقول ببساطة: تم الاعلان !.