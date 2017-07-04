الأربعاء.. معسكر الحكام للتعرف على تقنية الفيديو

ينطلق يوم الأربعاء المعسكر الإعدادي لحكام دوري المحترفين السعودي في مدينة فالنسيا الإسبانية ويستمر حتى 15 من يوليو الجاري.



ويشتمل المعسكر على تمارين اللياقة البدنية ومحاضرات حول التعديلات الجديدة لقانون التحكيم الدولي واختبارات في القانون والفيديو، ومراجعة عدد من اللقطات التحكيمية في الموسم الرياضي الماضي وقرارات منطقة الجزاء واختبارات على تقنية حكم الفيديو المساعد التي سيتم الاستفادة منها الموسم المقبل، حيث سيتم تنفيذ تلك الأمور على الواقع من خلال ست مباريات ودية خصصت للتطبيق الميداني .



وسيشرف على المعسكر الخارجي الإنجليزي مارك كلاتينبرغ رئيس لجنة الحكام السعودية الذي استدعى 15 حكم ساحة و20 حكم مساعد للمشاركة في هذا المعسكر.