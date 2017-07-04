مكتب سويسري يحمل آمال اتحاد جدة بلاعبين جدد في "كاس"

تنتظر إدارة اتحاد جدة المكلفة برئاسة أنمار الحائلي جلسة في محكمة كاس الأسبوع المقبل لمعرفة ما إذا كانت تستطيع تسجيل اللاعبين الجدد في فترة الانتقالات الصيفية أو سريان العقوبة المفروضة عليها من قبل "فيفا".

وعاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم، اتحاد جدة، أواخر مارس الماضي بالمنع من التسجيل فترتي انتقال على خلفية القضية التي رفعها الأسترالي جيمس ترويسي ضد النادي حيال مستحقاته المتأخرة والبالغة مليون يورو.

وستعقد جلستين حاسمتين يوم 12 يوليو المقبل في مقر محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، الأولى أقامتها إدارة اتحاد جدة ضد كل من جيمس ترويسي لاعب ناديها السابق، والاتحاد الدولي لكرة القدم، إثر العقوبة التي فرضها الثاني بسبب مستحقات الأول المالية، بينما أقام ترويسي في ذات اليوم دعوى قضائية ضد إدارة الاتحاد.

وكشفت مصادر "العربية.نت" عن استعانة إدارة أنمار الحائلي بمكتب محاماة سويسري ويدعى المكتب "كيلينير وكافاليرو"، ويقع مقره في مدينة زيورخ السويسرية للترافع في قضية النادي ضد ترويسي والاتحاد الدولي لكرة القدم عوضاً عن المحامي الإسباني السابق خوان كريسبو الذي استلم أغلب قضايا اتحاد جدة في فيفا ومحكمة التحكيم الرياضي الموسم الماضي.

واختص جان كيلينير الذي يحمل شهادة الدكتوراه بالقانون، بقضايا النزاعات بين الأندية واللاعبين في لجنة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم بين عامي 2010 و2012، كما عمل مستشاراً قانونياً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومحامياً عن أوضاع اللاعبين بالاتحاد خلال ذات الفترة.

وفي المقابل، رأس مارك كافاليرو الذي يحمل شهادة الماجستير في القانون، لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم بين عامي 2011 و2017، كما عمل في لجنة الاستئناف وأميناً للجنة الأخلاق في فيفا.

وكانت الهيئة العامة للرياضة في السعودية، قد أصدرت قراراً منتصف الشهر الماضي يقتضي بتعيين أنمار الحائلي رئيساً مكلفاً لاتحاد جدة خلفاً لحاتم باعشن الذي انتهى تكليفه مع نهاية الموسم الماضي.