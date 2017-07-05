ريبروف: هدفي في الأخضر لا ينسى.. وسأسعد الجماهير

عبر الأوكراني سيرغي ريبروف، المدرب الجديد لنادي أهلي جدة، عن سعادته البالغة في تدريب النادي الجداوي، مؤكدا سعيه الحثيث من أجل إسعاد جماهيره خلال الفترة المقبلة.

وقال المدرب الذي يتولى المهمة خلفا للسويسري كريستيان غروس، في حديثه الأول لوسائل الإعلام: "سعيد جدا بتواجدي في النادي الأهلي، لدي تركيز كبير من أجل إسعاد جماهيره".

وتابع: "أعرف حجم النادي الأهلي وجمهوره، تابعت النادي خلال الفترة الماضية، وسيكون التركيز أكبر خلال المرحلة القادمة لتحقيق الأهداف المرجوة، لأن خلف الفريق جماهير كبيرة تنتظر الانتصارات دائما".

وعن هدفه في مرمى المنتخب السعودي خلال بطولة كأس العالم 2006، زاد ريبروف بقوله: "بالنسبة للهدف الذي سجلته في مرمى المنتخب السعودي خلال كأس العالم 2006، أصبح جزء من التاريخ وسيبقى في الذاكرة، أما الآن فقد نسيت فترتي كلاعب، وتركيزي منصب على مهنتي كمدرب".