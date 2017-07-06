التعاون يوافق على استمرار فتحي مع الزمالك

وافقت إدارة نادي التعاون اليوم الخميس، على السماح للاعب الجديد المصري مصطفى فتحي، باستكمال الموسم الحالي مع ناديه الزمالك.



وانتقل فتحي (22 عاما) صانع لعب الزمالك للتعاون على سبيل الإعارة لمدة عام واحد يوم الاثنين الماضي، ليصبح ثاني لاعب مصري ينضم للنادي القصيمي خلال أسبوع واحد بعد عصام الحضري حارس وادي دجلة وقائد منتخب مصر.



وقال التعاون عبر حسابه في "تويتر": "حسب الاتفاق المبرم بين التعاون والزمالك ونظرا للعلاقة المميزة بين الشعبين السعودي والمصري والناديين، وافقت إدارة النادي على أن يلتحق الدولي المصري مصطفى فتحي بمعسكر التعاون في تركيا بعد انتهاء مشاركته مع الزمالك فيما تبقى من مباريات الموسم الحالي".



وتتبقى للزمالك مباراة واحدة في الدوري المحلي أمام منافسه التقليدي الأهلي بطل المسابقة فضلا عن استكمال مشواره في دوري أبطال افريقيا وكأس مصر.