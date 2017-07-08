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الليبيري ويليام جيبور يعزز هجوم النصر

المصدر: العربية.نت
جيبور بقميص بوفاردينيا الإسباني
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أعلنت إدارة النصر ضم المهاجم الليبيري ويليام جيبور لاعب ريو آفي البرتغالي، والذي قضى الموسم الماضي معاراً إلى الوداد البيضاوي المغربي.

وكتب حساب النصر على "تويتر": أنهت إدارة نادي النصر إجراءات شراء عقد المهاجم الليبيري لاعب نادي ريو آفي البرتغالي ويليام جيبور وتم توقيع عقد معه لمدة 3 سنوات.

وحقق جيبور (25 عاماً) لقب هداف الدوري المغربي عندما لعب في صفوف الوداد البيضاوي الموسم الماضي برصيد 23 هدفاً.

وخاض المهاجم الليبيري الدولي ( 10 مباريات دولية و9 أهداف) في صفوف عدد من الفرق في أوروبا وأفريقيا وآسيا خلال مسيرته الاحترافية التي بدأت في عام 2009، عندما ارتدى قميص مواطنه أويليرز، والطليعة السوري، والترسانة وطلائع الجيش في مصروأهلي طرابلس الليبي، وريو آفي البرتغالي وبوفاردينيا الإسباني قبل أن يلعب الموسم الماضي بقميص الوداد البيضاوي والذي حقق معه الدوري المحلي.

كلمات دالّة

#ويليام جيبور, #النصر, #طلائع الجيش, #ليبيريا, #الوداد البيضاوي

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