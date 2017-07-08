النصر يتفق مع البرازيلي ليوناردو والأرجنتيني غوانكا

أعلنت إدارة النصر اتفاقها مع البرازيلي ليوناردو رودريغيز لاعب الجزيرة الإماراتي والأرجنتيني كريستيان غوانكا لينضما إلى الفريق في الموسم المقبل.

ويمتد عقد ليوناردو (30 عاماً) وغوانكا (24 عاماً) بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل حسبما أعلن رئيس النصر فيصل بن تركي عبر حسابه الشخصي في "تويتر".

ولعب ليوناردو لعدة أندية في بلاده واليونان وصولاً إلى فريق آيك أثينا العريق، وانتقل بعدها إلى تشونبوك الكوري الجنوبي لمدة 4 مواسم حقق خلالها لقب دوري أيطال آسيا العام الماضي على حساب العين الإماراتي قبل الانتقال إلى مواطنه الجزيرة بطل الدوري في بلاده الموسم الفائت.

وفي المقابل، أمضى غوانكا فترتي إعارة مع إميليك الإكوادوري وقاسم باشا التركي، وعاد مؤخراً إلى ناديه الأصلي كولون الأرجنتيني.