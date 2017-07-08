الاتفاق يتعاقد مع علي الخيبري موسمين

وفع علي الخيبري مدافع النصر السابق عقداً رسمياً مع الاتفاق لمدة عامين، عقب توقيعه مخالصة مالية مع النصر مساء السبت، ليكون النادي الخامس في مسيرته.



وقدم الاتفاقيون لاعبهم الجديد، بعدما اختار الانتقال إلى صفوف فريقهم رغم تلقيه عروضاً من أندية الفتح والفيحاء والرائد والاتفاق عقب توقيعه المخالصة مع النصر.

ولم يستطع الخيبري، قائد العروبة السابق في أول مواسمه بدوري المحترفين السعودي، حجز خانة أساسية في صفوف الأصفر، وانتقل إلى السيلية القطري في موسم 2014-2015 بنظام الإعارة، وفي موسم 2015-2016 لعب في صفوف نجران، وقرر الاستمرار في صفوف النصر الموسم الماضي لكنه لم يلعب في أي مباراة دورية، وخاض مباراة واحدة في كأس ولي العهد أمام النجوم تحصل بها على بطاقة حمراء.