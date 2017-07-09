إدارة الاتحاد: لم نفاوض لاعبين جدد.. ونحاول رفع المنع

أكدت إدارة اتحاد جدة المكلفة برئاسة أنمار الحائلي أنها لم تدخل في مفاوضات لضم لاعبين جدد، مشيرة إلى أنها تعمل على إيجاد حل قانوني لعقوبة منع الفريق من التسجيل فترتين مقبلتين.

وقال مجلس إدارة اتحاد جدة عبر حساب النادي على "تويتر": يؤكد مجلس إدارة النادي امتثاله لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بمنع الفريق من تسجيل اللاعبين، ولم يدخل في مفاوضات مع لاعبين محليين أو أجانب، والنادي غير معني بما يتم تداوله من أنباء في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.

وزاد الاتحاديون: يعمل مجلس الإدارة حالياً مع عدد من المختصين لإيجاد حل قانوني لعقوبة المنع من التسجيل، ويبذل قصارى جهده لتسوية هذا الملف حتى يستطيع الفريق تدعيم صفوفه والاستفادة من قرار زيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى 6 لاعبين.