كارلوس إدواردو هلالياً حتى 2020

جددت إدارة الهلال عقد كارلوس إدواردو عامين إضافيين ليبقى صانع الألعاب في صفوف بطل الثنائية المحلية السعودية حتى عام 2020.

وحضر إدواردو إلى الهلال صيف العام 2015 قادماً من نيس الفرنسي، واستطاع في مباراته الأولى المساهمة بتحقيق الأزرق لقب كأس السوبر ذلك العام على حساب النصر عندما سجل هدف المباراة الوحيد، وفي ذاك الموسم حقق مع الهلال كأس ولي العهد، وسجل 14 هدفاً دورياً.

وفي الموسم الماضي، أحرز إدواردو 12 هدفاً ساهمت بحصول الهلال على لقبه الدوري الأول منذ 5 مواسم، كما سجل هدفاً في مباراة نهائي كأس الملك أمام أهلي جدة عندما حقق الهلال الثنائية المحلية الأولى في تاريخه.