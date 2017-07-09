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كارلوس إدواردو هلالياً حتى 2020

المصدر: العربية.نت
إدواردو انتقل إلى الهلال صيف 2015
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جددت إدارة الهلال عقد كارلوس إدواردو عامين إضافيين ليبقى صانع الألعاب في صفوف بطل الثنائية المحلية السعودية حتى عام 2020.

وحضر إدواردو إلى الهلال صيف العام 2015 قادماً من نيس الفرنسي، واستطاع في مباراته الأولى المساهمة بتحقيق الأزرق لقب كأس السوبر ذلك العام على حساب النصر عندما سجل هدف المباراة الوحيد، وفي ذاك الموسم حقق مع الهلال كأس ولي العهد، وسجل 14 هدفاً دورياً.

وفي الموسم الماضي، أحرز إدواردو 12 هدفاً ساهمت بحصول الهلال على لقبه الدوري الأول منذ 5 مواسم، كما سجل هدفاً في مباراة نهائي كأس الملك أمام أهلي جدة عندما حقق الهلال الثنائية المحلية الأولى في تاريخه.

كلمات دالّة

#الهلال, #كارلوس إدواردو

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