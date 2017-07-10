الحضري: سأخوض تحدياً خاصاً بشعار التعاون

شدد المصري عصام الحضري، حارس المنتخب المصري والتعاون السعودي، على خوضه تحديا خاصا بشعار النادي القصيمي، ممتدحا الجماهيرية الكبيرة التي يحظى بها ناديه الجديد.

وقال الدولي المصري، في حديثه خلال المؤتمر الصحافي اليوم الاثنين: "أحب التحديات واليوم مع التعاون لدي تحد جديد، سأسعى بكل قوة لكسب هذا التحدي مع نفسي قبل كل شيء، ومن أجل خدمة من وثق في إمكانات عصام الحضري".

وتابع: "الجمهور عامل مؤثر لأي فريق، والتعاون يمتلك شعبية كبيرة، أتمنى منهم التواجد بكثافة، ونعدهم أنا وزملائي بتقديم كل ما نملك لإسعادهم".