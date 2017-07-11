مبومبو يقود هجوم الشباب.. والإدارة تخالص مغربي

أعلنت إدارة نادي الشباب عن تعاقدها رسمياً مع المهاجم الكنغولي أدريس مبومبو لمدة ثلاثة مواسم، وذلك بحسب ما أعلنه النادي العاصمي اليوم الثلاثاء.

وكتب الشباب عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "وقعت إدارة نادي الشباب رسمياً اليوم عقداً احترافياً مع الكنغولي ادريس مبومبو المنتقل من نادي زيسكو يونايتد الزامبي، وذلك لمدة ثلاثة مواسم".

كما أعلنت الإدارة الشبابية أيضا، عن توقيعها مخالصة مالية مع المهاجم إسماعيل مغربي، وعن ذلك كتب النادي العاصمي: "وقعت إدارة نادي الشباب مخالصة مالية مع اللاعب إسماعيل مغربي، بدورها قدمت إدارة النادي شكرها للاعب متمنية له التوفيق في مسيرته المقبلة".