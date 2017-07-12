هزازي: نادم على عدم تحقيق أي بطولة بشعار النصر

أكد نايف هزازي، لاعب النصر السابق، تلقيه عروضا احترافية عدة، عقب توقيعه مخالصة مالية مع النادي العاصمي، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن النصر لم يمنحه الفرصة الكافية لتمثيله أساسيا خلال فترة تواجده في صفوفه.

وقال هزازي في حديثه لنشرة أخبار الرياضة على "العربية": "في البداية المخالصة المالية مع النصر لم أكن أتمناها، لكنها حصلت بسبب أمور كثيرة، احترم النصر وجمهوره".

وزاد: "قرار المخالصة جاء من قبل الطرفين، ونادم جدا على عدم تحقيق أي بطولة بشعار النصر، لكنني لم أمنح الفرصة الكافية للعب أساسيا والظهور بمستواي المعهود مع الاتحاد والشباب".

وتابع هزازي في حديثه الأول عقب مغادرته أسوار أصفر العاصمة: "لدى وكيل أعمالي عروضا احترافية، ولم أقرر وجهتي حتى الآن، لكنني سأختار المناسب منها خلال الأيام القليلة المقبلة، الاتحاد هو نقطة ضعف بالنسبة لي، والمصلحة الشخصية في النهاية هي كل شيء".