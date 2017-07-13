أحد يغلق ملف محترفيه بالسوداني الضوء

أغلقت إدارة نادي أحد، ملف المحترفين الأجانب الستة في صفوف الفريق، بعدما أتمت تعاقدها مع اللاعب السوداني محمد سيد الضوء، وذلك بحسب ما أعلنه النادي الصاعد مؤخرا إلى دوري المحترفين.

وكتب أحد عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "أبرم نادي أحد صفقته السادسة للمحترفين الأجانب هذا الموسم للعب في دوري جميل بضم السوداني محمد سيد الضوء".

وتابع بقوله: "ويلعب الضوء ذو الـ 24 عامًا في مركز الجناح منذ موسمين لنادي أحد، وساهم في تحقيق الصعود الموسم الماضي".

وكان أحد قد تعاقد مع البرازيليين لويس إدواردو فيقريدو، ورونالدو هنريكي، والحارس الدولي الجزائري عز الدين دوخة، والمهاجم المدغشقري كارلوس أندريا، والمدافع الغاني إسحاق فورساه.