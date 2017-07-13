رسمياً.. حسن معاذ ينضم إلى صفوف الفيحاء

تعاقدت إدارة نادي الفيحاء، مع اللاعب الدولي حسن معاذ، لاعب الشباب السابق، لمدة عامين، وذلك بحسب ما أعلنه النادي الصاعد مؤخرا إلى دوري المحترفين.

وكتب الفيحاء عبر صفحته الرسمية على "تويتر" اليوم الخميس: "أنهت إدارة الفيحاء إجراءات االتعاقد مع كابتن فريق الشباب اللاعب الدولي حسن معاذ بعقد احترافي لمدة سنتين، دعواتنا له بالتوفيق مع البرتقالي".

وكان معاذ قد وقع مخالصة مالية مع ناديه العاصمي يوم الأحد الماضي، لتنتهي علاقتهما بعد ما يزيد على 13 عاماً، وعدم وصول الطرفين إلى اتفاق منذ دخوله الفترة الحرة من عقده.

ولعب معاذ مع الشباب منذ العام 2004، واستطاع تحقيق الدوري السعودي مرتين عامي 2004 و2011، كما حقق كأس الملك 3 مرات، وكأس السوبر السعودي مرة واحدة.