الباطن يتعاقد مع البرتغالي ألينيو

تعاقدت إدارة نادي الباطن، مع لاعب خط الوسط البرتغالي، فالدو ألينهو، وذلك بحسب ما أعلنه النادي الذي يقضي موسمه الثاني في دوري الأضواء.

وكتب الباطن عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "وقعت إدارة النادي عقد احترافي مع اللاعب البرتغالي فالدو ألينو الذي يلعب في مركز خط الوسط".

وبدأ أينهو مسيرته الاحترافية بنادي سكافينس البرتغالي موسم 2007 - 2008، ثم انتقل إلى صفوف موركا البرتغالي، ومن ثم انضم إلى سليما واندرز المالطي في 2010، كما مثل أندية عدة أبرزها ريكرياتيفو كالادا الأنغولي، وأورينتال دي ليزوبا البرتغالي، وكانت آخر محطاته فريق بيلغافا اللاتيفي.