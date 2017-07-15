الفتح يبقي الوسلاتي في صفوفه لمدة 3 مواسم

أعلنت إدارة نادي الفتح، السبت، إتمام تعاقده مع التونسي عبدالقادر الوسلاتي بشكل نهائي، بعد انتهاء فترة إعارته من الإفريقي التونسي.

ونجح الفتح في شراء المدة المتبقية من عقد الوسلاتي، ليمثل صفوف النادي الشرقي لمدة ثلاث سنوات قادمة.

وبحسب بيان الفتح، فإن التعاقد مع الوسلاتي جاء بناء على توصية فنية من قبل المدرب فتحي الجبال، بعدما ظهر اللاعب التونسي بمستويات مميزة خلال الموسم المنقضي.

وبدأ الوسلاتي مسيرته الكروية مع سبورتينغ تولون 2006 حتى 2009، ووقع عقدًا مع أتليتكو مدريد الإسباني 2010، وشارك معه في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقبل الانضمام إلى الفتح في الموسم الماضي بنظام الإعارة، مثل اللاعب صفوف الإفريقي التونسي.