"كاس" ترفض استئناف الاتحاد وتثبت منع التسجيل

تلقى نادي اتحاد جدة، صدمة قوية، بعدما رفضت محكمة التحكيم الرياضي الدولية "كاس" الاستئناف الذي تقدم به النادي الجداوي.

وكان اتحاد جدة، قد تقدم باستئناف ضد قرار منعه من تسجيل لاعبين جدد، خلال فترتي انتقالات قادمتين، وخصم ثلاث نقاط منه في الدوري بسبب عدم سداد مستحقات اللاعب الأسترالي جيمس ترويسي.

ورفضت "كاس" استئناف النادي الجداوي، وألزمته بقضاء العقوبة، مع دفع غرامة مالية قدرها ثلاثة ملايين يورو.

وكتب النادي الجداوي عبر بيان: "تلقى النادي اليوم قرار محكمة الكاس الرياضية بخصوص قضيتي الاستئناف المقدمة من نادي الاتحاد ضد قرار لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم والاستئناف المقدم من اللاعب جيمس ترويسي على النحو التالي".

وتابع البيان: "رفض استئناف نادي الاتحاد ضد لجنة فض المنازعات وتثبيت عقوبة المنع من التسجيل لفترتين، إضافة إلى قبول جزئي لاستئناف اللاعب جيمس ترويسي، حيث طلب اللاعب مبلغ ثلاثة ملايين يورو وقررت هيئة التحكيم تعويضه بمبلغ 1.9 مليون يورو".